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В Остаповском проезде в Москве построят центр обработки данных

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки для возведения центра обработки данных (ЦОД) в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

В Остаповском проезде в Москве построят центр обработки данных
© РИА Новости
"Площадь земельного участка, на котором возведут новый семиэтажный центр обработки данных, составит 2,43 га. Здание суммарной площадью 14,5 тыс. кв. м появится по адресу: Остаповский проезд, земельный участок 22", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что ЦОД станет частью более широкой градостроительной концепции, направленной на создание высокотехнологичных зон.

"Строительство центра обработки данных не только укрепит позиции Москвы как одного из ключевых IT-хабов России, но и создаст дополнительные рабочие места для жителей города", - аргументировали в ведомстве.

Новости Москвы
Юлиана Княжевская
Москва