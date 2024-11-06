В Остаповском проезде в Москве построят центр обработки данных

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки для возведения центра обработки данных (ЦОД) в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

"Площадь земельного участка, на котором возведут новый семиэтажный центр обработки данных, составит 2,43 га. Здание суммарной площадью 14,5 тыс. кв. м появится по адресу: Остаповский проезд, земельный участок 22", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что ЦОД станет частью более широкой градостроительной концепции, направленной на создание высокотехнологичных зон.