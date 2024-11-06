Москва пережила самую холодную ночь в ноябре

Эта ночь в Москве стала самой холодной в ноябре, сегодня днем после обеда жителей столицы ожидают снег, который перейдет в мокрый снег и дождь.

Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня у нас была самая холодная ночь в ноябре. Минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 1,7 градусов, в Тушино и Строгино - минус 2,5, в Бутово - минус 5,4. В Подмосковье холоднее всего было в Талдоме - минус 6,6", - сказал он.

В среду погода будет определятся влиянием прохождения теплого атмосферного фронта, уточнил Тишковец.

"Во второй половине дня, примерно с 14-15 часов, пойдут осадки, причем они сегодня будут в трех фазовых состояниях. Сначала это будет снег, потом мокрый снег, ну и поздним вечером, когда температура достигнет самой высокой точки, даже пойдет дождь", - пояснил он.

К предстоящим выходным снег растает, затем москвичей ожидают оттепельные дни, когда температура не будет опускаться ниже нуля.