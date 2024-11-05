Москвичей предупредили о неоднородной зиме

Температуры зимой в европейской части России будут близки к многолетним значениям, при этом сезон окажется крайне неоднородным — с частыми оттепелями и заморозками, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также предупредил москвичей о скором возвращении холодов.

«В начале следующей недели, со вторника, 12 ноября, ожидается понижение температуры с возвращением к многолетним значениям. Температуры будут околонулевыми, при этом сильных осадков не ожидается из-за высокого давления», — объяснил метеоролог.

Давать более точные долгосрочные прогнозы, по словам Вильфанда, невозможно. Но он добавил, что уже сейчас с определенной долей вероятности можно говорить о том, какой в среднем окажется зима в столичном регионе и европейской части России.

«По расчетам, нынешняя зима в европейской части страны будет близка к многолетним значениям. Но это — "средняя температура по больнице", потому что зима будет достаточно неоднородной. Стоит ожидать повышенной повторяемости оттепелей, а также морозов, когда температура опускается ниже минус 15 градусов, — для Москвы это уже мороз. При этом в среднем температуры будут соответствовать многолетним нормам», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что к концу текущей недели в Москве резко потеплеет — воздух прогреется до плюс 10 градусов. Уже в ночь на четверг, 7 ноября, воздух прогреется до 0 — плюс 5 градусов.