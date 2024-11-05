В московском районе решили сменить сине-желтый герб

В столичном районе Кузьминки планируют изменить цвета герба и флага, на котором на синем фоне изображены два желтых лебедя. Об этом говорится на сайте муниципального округа.

«В центре желтого полотнища помещено изображение голубого рушника (полотенца), с зубчатыми верхним и нижним краями, с нанесенным на него изображением желтых лебедей, выплывающих навстречу друг другу. Шеи лебедей образуют контур сердца», — описывается действующий герб района на сайте.

Новый герб отличается изображением красного полотенца, а также тем, что лебеди на нем прорисованы более детально.

Помощник главы муниципального округа Алана Калабекова заявил, что смена герба и флага вызвана их несоответствием нормам: «Геральдический совет предоставил нам информацию о целом списке несоответствий. Лебеди неправильно прорисованы были, их поменяли». На вопрос, связано ли изменение цветов с СВО, помощник главы ответил: «Комментариев нет», — передает его слова Москва».

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