В Москве выделили почти 57 га земли для реализации программы реновации

За 9 месяцев текущего года город выделил 100 земельных участков для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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«Город регулярно выделяет участки Московскому фонду реновации жилой застройки для проектирования и возведения новых домов, а также для создания сопутствующей инфраструктуры – инженерных коммуникаций и подъездных дорог. С начала 2024 года департамент заключил 100 договоров аренды и безвозмездного пользования в 11 административных округах столицы. Общая площадь выделенной земли составила 56,97 га», – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С января текущего года под строительство нового жилья по программе реновации город освободил около 40 стартовых площадок. Они появились на месте ранее расселенных и демонтированных 140 домов. Сейчас на площадках идут активные строительные работы.