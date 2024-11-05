В Москве выпустили карты «Тройка» с изображением фиксиков

Дептранс Москвы сообщил о выпуске новых тематических карт «Тройка» с изображением героев мультсериала «Фиксики».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал департамента.

На картах изображены Нолик, Симка, Файер, Игрек, Верт и Шпуля.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что карты продаются на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная».

Ранее Московский метрополитен выпустил в продажу две тематические карты «Тройка» с изображением манула Тимофея.