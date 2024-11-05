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Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс реконструкции здания школы №1501 на Тихвинской улице в соответствии с новым московским стандартом, сообщили в Агентстве городских новостей «Москва».

Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы
© globallookpress.com

По словам градоначальника, реконструируемая школа входит в топ-20 лучших школ столицы.

Собянин отметил, что школу включили в программу реконструкции. По его словам, уже через год школа будет отреконструирована и станет соответствовать всем московским стандартам.

Директор школы Наталия Рахимова поблагодарила мэра и отметила, что открытия здания школы после реконструкции ждут все учащиеся.

Новости Москвы
Сергей Собянин
Москва