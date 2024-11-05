Названо число требующих реставрации объектов культурного наследия в Москве

Свыше 160 объектов культурного наследия в Москве на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии.

Из этого списка, как правило, выбирается объект, для которого разрабатывается проект реставрации на молодежном форуме "Наследие", сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В нашем любимом городе 166 объектов культурного наследия, находящихся в аварийном или неудовлетворительном техническом состоянии. И мы стараемся выбирать именно из них [объект для реставрации в рамках форума "Наследие"]. То есть, это объекты, что называется, "с острой головной болью", они требуют работ. Мы убеждаем правообладателей поскорее эти работы начать или завершить проектирование", - сказал Емельянов.

Он добавил, что на протяжении последних 14 лет в столице организована масштабная реставрационная программа, за эти годы отреставрировано более 2 тыс. объектов культурного наследия. Более 500 памятников находятся в работе.

"Где-то выполняются исследовательские работы, где-то проектные, где-то производственные, где-то работы начинаются, а где-то уже заканчиваются", - пояснил Емельянов.

Форум "Наследие" проходит с 2018 года. Это образовательный проект московского департамента культурного наследия, организованный в партнерстве с ведущими вузами Москвы, который направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия. В этом году участникам предстоит разработать и представить проекты реставрации и современного использования Дворца культуры завода "Серп и молот", расположенного на Волочаевской улице.