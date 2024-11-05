В Музее Победы отметят годовщину парада на Красной площади

7 ноября Музей Победы отметит 83-ю годовщину парада на Красной площади.

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Москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть документальный фильм о легендарном параде 1941 года и познакомиться с реликвиями участников этого торжественного марша.

— Уникальность парада 7 ноября 1941 года в том, что он являлся единственным парадом, проводимым в столице в годы Великой Отечественной войны. Это знаковое событие показало миру, что Москва не сдастся наступающим немецко-фашистским войскам и боевой дух Красной армии не сломлен, — подчеркнули в Музее Победы.

В 10.00 на пост № 1 перед Музеем Победы заступит почетный караул. Московские кадеты возложат цветы к Огню Памяти и Славы и почтят память героев. Затем разводящий выставит первую смену с автоматами в положении «на грудь». Смена часовых будет производиться каждые 20 минут.

В течение всего дня в музее на Поклонной горе будет демонстрироваться документальный фильм «Парад 7 ноября 1941 года в Москве». Зрители увидят кадры кинохроники, на которых запечатлена речь Иосифа Сталина и прохождение бойцов и командиров, военной техники по Красной площади. Гостей музея также приглашают на новую выставку «За нашу Родину – огонь, огонь!», где среди реликвий представлены личные вещи выпускников 1-й Московской специальной артиллерийской школы – участников парада.

Кроме того, с 13.00 в Музее Победы для столичных школьников пройдут историко-образовательные квесты по масштабной иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». В воссозданном историческом пространстве юные гости смогут ощутить атмосферу парада на Красной площади и «пройти» рядом с пехотинцами, оркестром, танками, гаубицами по брусчатке главной площади страны. На мультимедийном экране посетители посмотрят видеорассказы москвичей-ветеранов – свидетелей героических событий.

7 ноября — День воинской славы России. В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен.