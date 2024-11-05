В Музее Победы стартует серия мероприятий о фронтовиках – артиллеристах

6 ноября в Музее Победы стартует цикл открытых уроков в рамках работы выставки «За нашу Родину – огонь, огонь!», подготовленной музеями школы № 21 г. Коломны и школы № 2030 г. Москвы. Встречи будут посвящены героям Великой Отечественной и Афганской войн, памятным датам периода 1941-1945 годов.

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Мероприятия проводятся для учащихся в рамках программы «Школьный Музей Победы», к ним также могут присоединиться все желающие.

— Более 10 разных занятий пройдут для ребят в течение ближайших двух недель. Много мероприятий в этот раз будет посвящено выпускникам 1-й Московской специальной артиллерийской школы Наркомпроса РСФСР. Школьников также ждет встреча с летчиками и моряками, служившими на авианосце, а также традиционные уроки-беседы, викторины, исследовательские проекты и не только, — отметили в Музее Победы.

Старт циклу занятий 6 ноября даст межрегиональная конференция школьных музеев. В ней примут участие юные активисты из Москвы и Коломны. Ребята поговорят о том, как школьные музеи занимаются сохранением исторической памяти, обсудят свою проектную и исследовательскую деятельность в этой области. Кроме того, ученики расскажут об экспонатах, которые представлены на выставке, о судьбах людей, которым они принадлежали.

Для школьников пройдет встреча с летчиками-палубниками, посвященная 35-й годовщине со дня первой посадки самолета, пилотируемого летчиком-испытателем-глиц Виктором Пугачевым, на взлетно-посадочную палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Ребята смогут задать свои вопросы о службе на авианосце почетным гостям, среди которых будут Герои Советского Союза и России, военные летчики и летчики испытатели – Виктор Пугачев, Иван Бохонко, Игорь Вотинцев, а также вице-адмирал, первый командир тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ветеран ВМФ СССР и России Виктор Ярыгин и другие.

Учащиеся московской и коломенской школ презентуют книгу «Артспецшкольники Красной Пресни в боях за Родину и в мирные дни». Она рассказывает о мальчишках 1930-1940-х годов, которые в возрасте 14-15 лет поступили в 1-ю Московскую специальную артиллерийскую школу Краснопресненского района города Москвы и посвятили свою жизнь защите Отечества.

Отдельное занятие будет посвящено выдающемуся советскому волейболисту, двукратному чемпиону мира, двукратному чемпиону Европы, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта СССР, выпускнику 1-й МСАШ 1940 года, полковнику Константину Кузьмичу Реве. Участники познакомятся с судьбой и профессиональным путем самого выдающегося волейболиста ХХ века и увидят комплекс личных веще и чертежей Константина Ревы, представленные на выставке.

Также ребят ждет открытый урок к годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, викторина о Сталинградской битве и многое другое.