Метеоролог заявила о рекордном количестве осадков в ноябре в Москве

Самое большое количество осадков для ноября в 21 веке выпало в столице в этом году, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"С начала ноября в Москве выпало около 28 мм осадков. Для 21 века это самое большое количество. Но в прошлых веках обильные осадки в начале ноября случались раз 10 лет. В 1974 году в виде дождя за первую пятидневку ноября выпало 33,7 мм, или 64% месячной нормы. А в текущем месяце основной вклад в сумму осадков в Москве внесет снег", - написала она в своем телеграм-канале.

Снег в Москве начнет сходить с 7 ноября, сильных осадков в течение текущей недели не будет.