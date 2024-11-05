В Московской консерватории проходит фестиваль к 100-летию Леонида Когана

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения одного из величайших скрипачей мира, народного артиста СССР, профессора Московской консерватории Леонида Когана. К этому событию приурочен фестиваль, который проходит в Большом и Малом залах с 30 октября по 19 ноября. В нем примут участие известные артисты разных поколений - Вадим Репин, Максим Федотов, Равиль Ислямов, Энджел Вонг, Михаил Усов, Мария Зайцева. На закрытии выступит Камерный оркестр "Академия русской музыки" под управлением художественного руководителя и дирижера Ивана Никифорчина.

© Российская Газета

Центральным событием фестиваля станет концерт в день рождения легендарного музыканта 14 ноября с участием представителей династии - скрипача Даниила Когана и пианистки Виктории Корчинской-Коган, виолончелиста Бориса Андрианова и Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. Прозвучит музыка Бетховена и Брамса, двух композиторов, которые особенно были почитаемы Леонидом Коганом.

Леонид Коган формировался в стенах Московской консерватории, в классе прославленного профессора А.И. Ямпольского. И в дальнейшем Коган всегда ощущал себя неотъемлемой частью консерватории, посвятив преподаванию 30 лет жизни. "Его технический перфекционизм, изумительный музыкальный вкус, объемный насыщенный звук по-прежнему восхищают и знатоков, и меломанов. Искусство Леонида Когана несет в себе высшую гармонию, свет и душевное тепло, отражающие суть его артистической и человеческой природы", - подчеркивает ректор Московской консерватории, профессор Александр Соколов.