На строящейся станции метро «ЗИЛ» монтируют светильники

Строители приступили к установке архитектурного освещения платформенной части станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительная готовность станции составляет 76 процентов. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции “ЗИЛ” на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», — рассказал Владимир Ефимов.

В пассажирских зонах, в первую очередь в платформенной части, используют разнообразные светодиодные приборы: они экономичны, неприхотливы в обслуживании и дают спектр освещения, близкий к природному.

«Продолжается устройство других инженерных систем — укладка силовых и слаботочных линий, монтаж оборудования, в том числе тягово-понизительной подстанции. На станции “ЗИЛ” смонтировано больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80 процентов», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии метро запроектировали с двумя пересадками — на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Все вместе они образуют современный московский городской вокзал. С открытием станции улучшится транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района столицы.

Строительство объектов метрополитена находится под контролем Мосгосстройнадзора на всех этапах производственного цикла. Как рассказал председатель комитета Антон Слободчиков, инспекторы провели на площадке станции «ЗИЛ» восемь контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту.

Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Недалеко от линии живут более 1,5 миллиона человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро.