Фотовыставку "Народы России" открыли в Московском метрополитене

Фотовыставку "Народы России" открыли на станции Московского метрополитена "Петровский парк", экспозиция будет доступна для посещения до 20 ноября.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ко Дню народного единства мы открыли фотовыставку совместно с Русским географическим обществом. На экспозиции вы найдете снимки участников ежегодного конкурса "Самая красивая страна", - значится в сообщении.

Отмечается, что выставку "Народы России" можно посетить на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии Московского метрополитена до 20 ноября. Экспозиция посвящена культуре народов, традиционным костюмам и природе России.

"Московский метрополитен организует различные мероприятия к важным федеральным и городским праздникам. Ко Дню народного единства мы открыли выставку, которая рассказывает о народах России. С коллегами из Русского географического общества мы сотрудничаем не первый раз, в этом году уже провели три совместные выставки", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

О конкурсе

Ежегодный фотоконкурс "Самая красивая страна" - масштабный медиапроект Русского географического общества, который посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые прошел в 2015 году. За 10 лет поступило более 730 тыс. работ от 110 тыс. участников.

Участником конкурса может стать как профессиональный фотограф, так и любитель. Место жительства, гражданство и возраст участников не имеют значения. Единственное условие - снимки должны быть сделаны на территории России. Участие бесплатное. Официальный сайт конкурса: photo.rgo.ru. Прием работ на XI фотоконкурс планируется открыть в декабре 2024 года.