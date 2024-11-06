Москвичей предупредили о переходящем в дождь мокром снеге до ночи 7 ноября

Сопровождаемый ветром с порывами до 13 метров в секунду мокрый снег, переходящий в отдельных районах в метель, сменится дождям в Москве в ночь на четверг, 7 ноября. Об этом предупредили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Ближе к вечеру в столице воздух прогреется до плюс 4 градусов, в области — до 5 градусов выше ноля.

— Осадки будут по-прежнему сопровождаться ветром, — передает сообщение синоптиков ТАСС.

6 ноября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление до плюс 5–10 градусов придет в Москву к выходным, 9 и 10 ноября. К концу недели в столице постепенно растает снег, также ожидаются дожди.

Зимние температуры в европейской части России будут постоянно колебаться, чередуя оттепель и заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, несмотря на такую особенность сезона, в целом прогнозируются близкие к привычным значения.