В Москве растет востребованность обучающих программ для волонтеров

Более 91,7 тысячи жителей столицы и других регионов России стали участниками обучающих программ ресурсного центра «Мосволонтер» за 10 лет. Мастер-классы, лекции и тренинги проводятся как для новичков, так и для опытных добровольцев.

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Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— С начала года обучение прошли свыше 11 тысяч человек — на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. Сейчас волонтерам предлагают много интересных проектов, и число желающих развиваться в этой сфере растет, — отметила Сергунина.

«Мосволонтер» уже подготовил 1,9 тысячи волонтерских корпусов для региональных, федеральных и международных мероприятий. В их числе форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», Международный выставочный форум «Россия», первый в истории международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и Всемирный фестиваль молодежи.

Ресурсный центр разработал 16 очных и онлайн-программ, посвященных различным направлениям волонтерства. Например, курс «Включайся!» учит особенностям организации крупных мероприятий и взаимодействия с благотворительными фондами, а интенсив «Управляй» помогает стать успешным руководителем команды.

Также Сергунина сообщила об открытии первого в России центра подготовки Международного волонтерского корпуса, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что в центре будут обучать добровольцев, желающих участвовать в организации мероприятий и акций, связанных с этой юбилейной датой. Заявки на участие можно подать через сайт Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».