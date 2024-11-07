Жители еще 25 старых домов переедут в квартиры по программе реновации

В конце сентября – начале октября 2024 года к переселению по программе реновации приступили более шести тысяч горожан, из них свыше 80 процентов уже определились с выбором жилья. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.

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— Предложение переехать в новые квартиры по программе реновации в конце сентября — начале октября 2024 года получили более шести тысяч москвичей из 25 старых домов. Из них с выбором нового жилья определились около 4,9 тысячи горожан, в том числе 1,3 тысячи жителей Восточного административного округа, около 1,1 тысячи — Юго-Восточного, свыше 700 — Западного. Почти 1,4 тысячи москвичей успели за этот период заключить договоры с городом на новые квартиры, — рассказал Максим Гаман.

Наиболее активно к оформлению документов приступили в поселке Акулово в ВАО. В течение месяца с начала переселения правообладателями новых квартир там стали свыше 170 жителей двух старых трехэтажных и одного пятиэтажного дома. Это составляет более 75 процентов от всех получивших письма с предложениями равнозначного жилья. На севере Москвы ключи от новых квартир получили более половины жителей двух старых домов на Нарвской улице – 256 человек. В новостройке на Пресненском Валу город предложил квартиры 625 москвичам из четырех старых домов. Из них договоры на современное жилье оформил каждый третий.

Квартиры по программе реновации сдают с улучшенной отделкой, они оснащены сантехникой, электроплитами и осветительными приборами. Первые этажи новостроек предусмотрены для размещения магазинов, предприятий сферы услуг и других объектов инфраструктуры. Во дворах выполнено озеленение, установлены детские и спортивные площадки, есть зоны отдыха.

— В сентябре этого года под заселение город передал 11 новостроек в шести округах столицы. Четыре жилых комплекса находятся на востоке, по два на юго-востоке и западе, еще по одному на юге, севере и в центре Москвы. Суммарно для жителей подготовили свыше 2,8 тысячи квартир, – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей. Программу утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.