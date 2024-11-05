Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Экипажи воздушных судов Московского авиационного центра помогают в самых разных экстренных ситуациях. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Отмечается, что с начала 2024 года пилоты доставили в городские больницы 308 пострадавших, а пожарная авиация участвовала в тушении 11 крупных пожаров.

По словам главы города, специалисты авиационного центра постоянно повышают свою квалификацию: в 2022 году они открыли собственный учебный центр. В первый год в нем было восемь учебных программ, а на данный момент их уже 14. Главная цель — создать универсальную рабочую силу, которая сможет уверенно справляться с любой ситуацией. В настоящее время разрабатываются еще две программы по подготовке пилотов для управления пожарными и аварийными вертолетами.

— В этом году обучение прошли больше 150 человек — спасатели, пилоты, бортмеханики и штурманы, инженеры и техники, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Так, недавно произошло возгорание на Бережковской набережной, специалисты локализовали на площади 1000 квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра дополнительно привлекли к тушению этого пожара.