Адвокат раскрыл, чем опасно присваивать себе найденную в метро вещь

За присвоение найденной в метро вещи может грозить реальный срок, предупредил адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что если человек заберет чужой кошелек с деньгами, ему могут вменить кражу. Он напомнил, что потерянную вещь стоит отдать представителям правоохранительных органов или дежурному на станции.

© News.ru

Если вы нашли телефон, кошелек, документы, то сразу же сдаем их дежурному на станции. Присваивать находку себе нельзя, потому что наступает уголовная ответственность за хищение. Либо это будет административный штраф, если сумма меньше 2,5 тысячи рублей, либо это будет уголовная ответственность по статье 158, — пояснил адвокат.

Багатурия уточнил, что, если пассажир оставил в вагоне свою личную вещь или документы, он может обратиться по телефону горячей линии. Адвокат отметил, что в Москве также можно поехать в центр найденных в общественном транспорте предметов.

Если пассажир метрополитена забыл какую-то свою личную вещь или документы в вагоне, он может обратиться по телефону горячей линии метрополитена и поехать в центр найденных предметов, — заявил Багатурия.

Ранее стало известно, что за лето пассажиры городского транспорта Москвы забыли более 12 тысяч вещей. Среди них попадались и довольно необычные предметы, например гусли и баян.