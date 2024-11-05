Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около миллиона человек

Московскому планетарию исполнилось 95 лет. Каждый год туда приходят порядка миллиона человек. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Главный зал здания находится под самым большим в Европе купольным экраном, диаметр которого составляет 25 метров. Также в зале планетария установлена инновационная модель проектора «Универсариум М9», позволяющая увидеть девять тысяч звезд.

В интерактивном пространстве «Лунариум» располагаются 92 экспоната, многие из которых являются творениями российских ученых.

В Большой обсерватории также установлен телескоп-рефрактор. С помощью него гости планетария могут детально разглядеть Солнце, Луну и планеты-гиганты, написал мэр в своем Telegram-канале.

Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которая пролетела в конце сентября недалеко от Солнца, оказалась на минимальном расстоянии от Земли 12 октября, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты Роскосмоса разработали новый радиочастотный план, который позволит освободить для операторов связи значительную часть спектра, рассказал начальник радиочастотного центра ведомства Антон Степанов на форуме «Спектр-2024».