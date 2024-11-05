Главархив Москвы запустил второй сезон проекта «Уникальные документы»

Главархив Москвы дал старт второму сезону проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Его посвятили предстоящему празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Начальник архива Ярослав Онопенко рассказал, что ученики 8—11-х классов школ и студенты колледжей приступили к изучению документов героев СССР и учёных-изобретателей общества имени Христофора Леденцова.

«В первом учебном полугодии в конкурсном отборе приняли участие почти 750 студентов колледжей и школьников, из них только 25 молодых людей были отобраны в качестве финалистов», — заметил Онопенко.

По его словам, в течение трёх недель они будут изучать архивные материалы в Главархиве Москвы, составлять биографические справки и осваивать навыки работы с подлинными историческими источниками, а в конце занятий защитят собственные проекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю дня рождения столичного Главархива рассказал о реализуемых проектах и достижениях.