«Ночь искусств» посетили более 200 тысяч человек

Ежегодная акция «Ночь искусств» в столице собрала свыше 200 тысяч зрителей. Об этом в понедельник, 4 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Организаторы мероприятия в этот раз сделали упор на сочетание разнообразных эпох и стилей. Режиссеры, композиторы и артисты продемонстрировали собственное понимание классических произведений. Больше всего людей собрал концертный зал «Москва», где отмечали 25-летний юбилей джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Уже в креативном пространстве «Новый Манеж» прошел четвертый сезон программы «ТеатрONstage», в рамках которого негосударственные театры боролись за возможность получить финансовую поддержку на выпуск и прокат своих спектаклей. Рижский вокзал стал площадкой для музыкальных экспериментов на тему космоса — сочетание классики и электроники в сопровождении художественного света.

— «Ночь искусств» проходила и на городских улицах. На Арбате, например, открылась выставка «Поэты Серебряного века — о Москве». Она продлится до 30 ноября. В этом году акция объединила больше 200 культурных и общественных пространств, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Музей Победы традиционно стал площадкой ежегодной акции «Ночь искусств», которая прошла с 3 на 4 ноября. Сотни москвичей и гостей столицы посетили бесплатную программу в рамках Всероссийской акции.