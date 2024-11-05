Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в транспорте Москвы

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе навигации в городском транспорте.

На протяжении 10 лет столичные власти развивают единую систему навигации в транспорте, в частности, внедрили нумерацию выходов, пешеходные карты и цифровые стелы. Все это, отметил мэр Москвы, помогает горожанам и туристам выбрать оптимальный маршрут и спланировать пересадки.

— Например, в транспорте и на улицах размещены навигационные карты с графическими изображениями зданий, парков и других знаковых объектов. Пиктограммы на указателях помогают пассажирам интуитивно воспринимать информацию, в том числе о пересадках на линии метро или МЦД, — рассказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что в единую навигационную систему интегрируют все новые транспортные объекты — московские городские вокзалы, диаметры, речной транспорт, веломаршруты.

— В этом году впервые в России оборудовали цифровые станции: «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро и терминал № 1 Московского городского вокзала «Нижегородская». Пассажирам помогают цифровые указатели и стойка «Живое общение», а также сенсорные навигационные стелы, — поделился мэр Москвы.

Эти цифровые сервисы дают возможность оперативно получать информацию.

Сергей Собянин также сообщил, что при работе над навигацией учитывается опыт других мегаполисов мира, но в Москве создается абсолютно уникальный проект, который постоянно совершенствуется с учетом потребностей пассажиров.