В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу. Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Снежный покров, сформировавшийся в столице 4 ноября, занял второе место по высоте в XXI веке в этот день. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 3 и 4 ноября в столице выпадет снег и начнется образование гололедицы. В течение этого периода температура ночью опустятся ниже нуля.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на этой неделе.