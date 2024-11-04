Синоптик рассказал о рекордных сугробах в Москве

В Москве появились сугробы высотой в 6 см, это второй высокий показатель за 4 ноября в 21 веке. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что снегопады и сугробы в начале ноября — «не частые гости в столичном регионе». Так, в XXI веке снежный покров в столице 4 ноября наблюдался лишь в 2005, 2009 и в 2016 годах.

Рекорд был установлен в 2016 году, когда высота сугробов составила 7 см.

«Так что день сегодняшний, с результатом в 6 см, занимает почётное, второе место в списке самых высоких снежных покровов 4 ноября в XXI веке», — сказал Леус.

По его словам, норма высоты снежного покрова для сегодняшнего дня в Москве составляет 4 см.

В Подмосковье высота снега достигает 2-10 см, а самым снежным местом региона стал Наро-Фоминск с 11-сантиметровыми сугробами.

В соседних регионах снега ещё больше. В Смоленской области местами 12 см, в Орловской — 14 см, в Тверской и Калужской — 15 см.

Больше всего снега выпало в Курской и Псковской областях, там намело 20-сантиметровые сугробы.

По прогнозу синоптика, уже в четверг снег начнёт активно таять, а в пятницу-субботу исчезнет в центральных областях.