МЧС Москвы предупредило о гололеде и снеге 4 ноября

В МЧС Москвы предупредили гостей и жителей столицы о гололёде и снеге 4 ноября.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 15:00 4 ноября местами в Москве ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МЧС Москвы призывают пешеходов и водителей автомобилей проявлять внимание и осторожность, не парковать машины под деревьями и избегать нахождения под шаткими конструкциями.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 5 ноября на 85% территории страны будет лежать снег.