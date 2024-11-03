В Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах

В Москве автомобилистов предупредили о гололедице и сильном снегопаде. К осторожности водителей призвал столичный Дептранс.

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«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Москве ожидаются снегопад и сильный ветер — просим автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — говорится в публикации.

С вечера 3 ноября по утро 4 ноября в Москве будет сильная гололедица.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях.