В День народного единства, 4 ноября, на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье обрушится снежная буря, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В результате прошедших в тылу циклона небольших осадков в твердом агрегатном состоянии и минусовой температуры воздуха, на базовой московской метеостанции ВДНХ впервые в сезоне был сформирован снежный покров высотой 1 см, отметил метеоролог.

По его данным, снежный покров значительно подрастет в День народного единства, когда мощный ныряющий циклон выйдет на Воронеж и обрушится обильными снегопадами на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье.

Высота снежного покрова в Москве подрастет до 4-7 см, в Подмосковье от 3 до 8 см, предположил Тишковец. Он добавил, что «такой снег на земле по климату» обычно бывает только в начале декабря.

«Можно будет лепить снеговиков. Видимость будет ухудшаться до 300 метров, порывы ветра станут достигать штормовых 17 м/с», — отметил синоптик.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что в праздничный выходной в столичный регион придет активный циклон, который принесёт густые облака, снегопад и метель.

По его словам, снежный покров пролежит до среды, 6 ноября, включительно.