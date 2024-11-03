Сергей Собянин подвел итоги московского Фестиваля колледжей

Осенний фестиваль колледжей в столице посетили 30 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 3 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города отметил, что дети и их родители смогли ознакомиться с ведущими учреждениями профобразования и ключевыми работодателями. Школьники получили возможность пройти тест на профориентацию, присоединиться к интересными мастер-классами и прочим увлекательным активностям. Среди прочего любой желающий мог овладеть навыком базовой сердечно-легочной реанимации, узнать о строении беспилотника и попробовать свои силы в ремесле сварщика на цифровом тренажере.

Ключевой площадкой мероприятия 26 и 27 октября стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, который посетили свыше 20 тысяч человек. В Большом гостином зале были представлены 48 московских колледжей. С 28 октября фестиваль продолжился уже в самих образовательных учреждениях.

— Для школьников провели 200 захватывающих мастер-классов по разным профессиям, от сферы ИТ и робототехники до транспорта и здравоохранения, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

1 ноября в столице стартовала 59-я Московская международная выставка «Образование и карьера». На ней школьники и их родители смогли познакомиться с разными университетами. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала подробности.