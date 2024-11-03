Собянин рассказал о результатах ремонта стадиона «Локомотив»

В воскресенье, 3 ноября, Сергей Собянин доложил о промежуточных результатах реставрации исторического стадиона «Локомотив».

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— Когда-то на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь они сражались со «Спартаком» и «Торпедо», а в 1957 году на стадионе проходил матч команд Финляндии и Франции. Со временем известный спортобъект начал ветшать. В 2015 году его совсем перестали использовать, — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

На данный момент завершено устройство футбольных полей с подогревом и построена спортивная площадка с силовыми тренажёрами, комплексами и беговой дорожкой. Монтаж трибуны для болельщиков уже близок к завершению, а также продолжается ремонт сохранившихся зданий и стройка гаража дл обслуживающей техники.

По слова Собянина, после открытия стадиона «Локомотив» на нем можно будет тренироваться и проводить матчи круглый год в любую погоду.

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