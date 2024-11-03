К концу следующей недели воздух в Москве прогреется до +10 градусов. Об этом Евгений Тишковец.

«Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели», — спрогнозировал синоптик. Затем, по словам специалиста, установится западно-восточный перенос воздушных масс и «дыхание Атлантики».

К выходным в столице потеплеет до +5-10 градусов, а снегопады перейдут в дожди.

«Зима, после вероломного вторжения, надолго будет отброшена», — пообещал Евгений Тишковец.

В понедельник, в День народного единства, высота снежного покрова в Москве вырастет до 4-7 сантиметров. В Подмосковье она составит 3-8 сантиметров.

«Такой снег на земле по климату обычно бывает только в начале декабря. Видимость будет ухудшаться до 300 метров, порывы ветра станут достигать штормовых 17 метров в секунду», — заявил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в праздничные выходные россияне почувствуют «привет от зимы». Центральную Россию ждут небольшие осадки в виде снега и гололедицы.