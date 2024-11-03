В Московском зоопарке к зиме растолстели манул, медведь и тюлень

Зоологи в связи с наступлением холодов меняют рацион многих обитателей Московского зоопарка, в числе которых манул, медведи и еноты. Благодаря специальной диете манул Тимофей уже набрал больше 2 кг, рассказали ТАСС в пресс-службе зоосада.

"Символ Московского зоопарка манул Тимофей на сегодняшний день весит уже 5,8 кг, в то время как летом его вес достигал 3,7 кг. Набору веса способствует то, что зоологи постепенно увеличили размер его порций. В целом Тимоша всегда рад крысе или перепелке. Живущие же неподалеку большие панды - вегетарианцы, они обожают сочные ростки бамбука, кусочки моркови и батата, а также знаменитые панда-кейки, которые готовятся из яиц, воды и нескольких видов муки", - сказали в пресс-службе, добавив, что питание панд с приходом холодов не меняется.

Бурый медведь Гром, приехавший в зоопарк в августе 2024 года в весе 230 кг, сейчас набрал уже больше 50 кг. В пресс-службе рассказали, что до декабря его вес еще будет расти, но рацион уже постепенно снижается, так как животное скоро будет впадать в зимнюю спячку.

Набирают вес к зиме и жители павильона "Ластоногие", например, ларга Буся, он же пестрый тюлень, весил в июле 108 кг, а сейчас его вес добрался до отметки в 140 кг. Ластоногие питаются рыбой и морепродуктами: кальмары, креветки и мидии. В особом почете у тюленей, моржей и морских котиков жирные сорта рыбы - скумбрия, сельдь, мойва, салака. Когда животное набирает вес больше нормы, зоологи немного корректируют рацион, причем они не урезают порции, а заменяют жирные сорта рыбы на менее калорийные.

Также у многих подопечных зоопарка есть один так называемый голодный, или разгрузочный день, чтобы поддерживать природные инстинкты животных.

Чем еще кормят в Московском зоопарке

В павильоне "Приматы" на новой территории зоопарка живет множество видов и подвидов с самыми разными потребностями и предпочтениями. Всех их объединяет любовь к сочным, сладким фруктам, однако не всем дают их в большом количестве. Например, рацион орангутанов состоит из большого количества различных овощей, зелени, листьев салата, веток, орехов, семечек и белковых кормов.

"Кроме того, орангутаны получают специализированный комбикорм с повышенным содержанием клетчатки. В качестве лакомства на тренингах им дают небольшое количество фруктов. Детеныши с рождения и до четырехмесячного возраста кормятся материнским молоком, а после начинают пробовать всю ту же еду, что и мать", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Как сообщила ТАСС заведующая сектором отдела "Приматы" Елена Макарова, живущие по соседству в одном павильоне с орангутанами миниатюрные тамарины - жители тропических лесов Южной Америки. Эти приматы нуждаются в кормах, богатых энергией. В их зоопарковский рацион, кроме фруктов и овощей, входят яйца, мясо кур или перепелов, креветки, специализированный комбикорм для игрунковых и гуммиарабик.

Креветки подают к столу и кошачьим лемурам. Эти животные - эндемики острова Мадагаскар и их можно считать фруктоядно-листоядными приматами. Их ежедневный рацион в зоопарках включает в себя специализированный комбикорм, а также фрукты, овощи и салаты, ветки, траву, небольшое количество насекомых, яйца и белковые корма - мясо, рыба, креветки. Они с удовольствием занимаются на тренинге, где в качестве поощрения им дают виноград, бананы и сухофрукты.