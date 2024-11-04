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Глава Московского зоопарка показала, как панда Катюша напала на снеговика

Глава Московского зоопарка Светлана Акулова показала кадры из одного из вольеров, на которых видно, как панда Катюша напала на снеговика во время игр. Кадры появились в Telegram-канале зоолога.

На видео панда прыгает на снеговика со спины в ходе прогулки по деревянной игровой площадке. Позднее животное покаталось с горки. Сейчас панде чуть более года, она родилась в августе 2023 года. Это первый родившийся в российском зоопарке детеныш большой панды в истории.

До этого в Московском зоопарке показали новорожденного детеныша бурой гиены. В первый день своей жизни он весил 615 грамм. Сейчас ему уже три месяца, его нынешний вес уже превышает семь килограмм.

Бурая гиена является редким животным. В Международной Красной книге они обозначены как близкие к уязвимому положению. На данный момент в дикой природе их осталось от 4 до 10 тысяч особей.

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Светлана Акулова