Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке

Сейчас малышу три месяца, он бегает, играет, узнает знакомых ему людей и уже пробует мясной прикорм.

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В Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки.

Молодая пара — самец Гермес и самка Лада — поселилась в столичном зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями.

Лада выбрала самое лучшее логово в вольере, а Гермес заботливо приносил ей еду. Гиены — норные животные. В момент родов в логово нельзя заходить первые несколько дней, наблюдать можно только по камерам. Детеныши бурой гиены рождаются слепыми, они открывают глаза через неделю. Примерно до двух месяцев малыши находятся в норе.

Спустя несколько дней после родов у Лады открылось кровотечение. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Хотя Гермес и пытался заботиться о детеныше, зоологи забрали его, так как зверька было необходимо выкармливать. Для этого использовали смесь — заменитель собачьего молока.

Малышу уже три месяца, он окреп и пробует мясной прикорм. Детеныш появился на свет 615-граммовым комочком, а теперь весит 7,5 килограмма. Он растет и развивается во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Сначала самец только ел и спал, а сейчас уже бегает, играет, узнает знакомых ему людей. Он очень сообразительный, озорной и веселый.

Бурые гиены — социальные животные, которые живут группами. Это самый редкий вид в семействе гиеновых. В Международной Красной книге они обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе их осталось всего лишь 4–10 тысяч взрослых особей.