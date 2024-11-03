В Москве выпал снег

В Москве в воскресенье, 3 ноября, был замечен снег.

Снежный покров еще неустойчивый: на данный момент снег лежит в основном на крышах машин и на газонах.

В воскресенье, 3 ноября, москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, и гололедица. Воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 3 и 4 ноября в столице выпадет снег и начнется образование гололедицы. В течение двух этих дней ночные температуры опустятся ниже нуля. По его словам, с 5 ноября 85 процентов территории страны будет покрыто снегом.

На Москву обрушатся три циклона

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на следующей неделе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендовал жителям Москвы перейти на зимние шины, так как на следующей неделе ожидаются морозы.