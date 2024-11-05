Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Снег в Москве начнет сходить с 7 числа, сильных осадков в течение текущей недели не будет.

Дневной показатель температуры к выходным может составить 5-10 градусов, такие значения превышают норму на 4-5 градусов, что характерно для третьей пятидневки октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 7-го числа снег в Москве начнет сходить, так как это первый снег, он неплотный, в четверг прогнозируется местами небольшой дождь. <…> И уже с четверга ночные температуры будут в диапазоне 0 - плюс 5 градусов, дневные значения сначала составят плюс 4, плюс 9, а в субботу и воскресенье, когда будет хорошая антициклональная погода, температура ночью будет плюс 3-8, днем - плюс 5-10, такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы", - сказал он.

Вильфанд, что такие показатели температуры более характерны для третьей пятидневки октября. Погода будет отставать в своем климатическом развитии примерно на 2 недели.

Он также отметил, сильных осадков в течение недели не прогнозируется, так как они уже выпали в понедельник. Высота снега 4 ноября в целом фиксировалась в 5-6 см, а именно, на метеостанции в Тушино зафиксировано 3 см, в МГУ - 6 см, на Балчуге - 1 см.

Руководитель Гидрометцентра пояснил, что на дорогах будет скользко, водителям необходима предельная аккуратность из-за гололедицы.