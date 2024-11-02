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«Желтый» уровень опасности продлен в Москве и области до понедельника

В связи с гололедицей в столице и области было решено продлить «желтый» уровень погодной опасности до понедельника, 4 ноября.

В Москве и области продлили «желтый» уровень опасности
© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, ноября, сообщает Гидрометцентр России.

— Период предупреждения до 11:00 4 ноября — на отдельных участках дорог гололедица, — предупредили в Гидрометцентре.

Сильные осадки начались в столичном регионе из-за пришествия циклона «Мартина». Роскосмос получил его снимок. В госкомпании следят за динамикой этого погодного явления.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 3 и 4 ноября в столице выпадет снег и начнется образование гололедицы. В течение двух этих дней ночные температуры опустятся ниже нуля.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на следующей неделе.

Евгений Тишковец также сообщил, что 1 ноября в Москве выпало рекордное количество осадков — порядка 55 процентов от месячной нормы. При этом больше всего осадков выпало в Новгородской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендовал жителям Москвы перейти на зимние шины, так как на следующей неделе ожидаются морозы.

Новости Москвы
Михаил Леус
Евгений Тишковец
Роман Вильфанд
Роскосмос
Москва