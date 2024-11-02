В Москве и области продлили «желтый» уровень опасности

В связи с гололедицей в столице и области было решено продлить «желтый» уровень погодной опасности до понедельника, 4 ноября.

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Об этом в субботу, ноября, сообщает Гидрометцентр России.

— Период предупреждения до 11:00 4 ноября — на отдельных участках дорог гололедица, — предупредили в Гидрометцентре.

Сильные осадки начались в столичном регионе из-за пришествия циклона «Мартина». Роскосмос получил его снимок. В госкомпании следят за динамикой этого погодного явления.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 3 и 4 ноября в столице выпадет снег и начнется образование гололедицы. В течение двух этих дней ночные температуры опустятся ниже нуля.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян об опасных погодных условиях на следующей неделе.

Евгений Тишковец также сообщил, что 1 ноября в Москве выпало рекордное количество осадков — порядка 55 процентов от месячной нормы. При этом больше всего осадков выпало в Новгородской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендовал жителям Москвы перейти на зимние шины, так как на следующей неделе ожидаются морозы.