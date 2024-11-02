Москвичам дали неутешительный прогноз по погоде на выходные

В праздничные выходные столичный регион накроет плотными облаками очередной активный циклон. Он принесёт с собой снегопады и метели и сформирует снежный покров высотой до 3–5 см, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, температура в мегаполисе в воскресенье, 3 ноября, будет колебаться в пределах 1…+2°.

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, в воскресенье возможен небольшой снег, в понедельник осадки прекратятся. Днём воздух сможет прогреваться только до 0…+3°, отметил синоптик.

В Москве в начале ночи в понедельник начнется снег и усилится к утру. После 3 часов порывы южного ветра достигнут 12-14 м/с, местами метель и снежные заносы, уточнила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днём 4 ноября интенсивность снега ослабеет, а ветер усилится, порывы северо-восточного ветра составят 12-17 м/с, местами метель. Температура будет колебаться от +1° до -1°, пояснила метеоролог.

В сроки близкие к норме, в Москве установится временный снежный покров, который сохранится до 6 ноября, констатировала Позднякова.