Синоптики выпустили штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье

Синоптики Гидрометцентра РФ выпустили штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье. Как сообщает ТАСС, сильный ветер ожидается до позднего вечера.

Отмечается, что северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 м/с. Ранее метеорологи также заявляли, что в течение дня температура воздуха составит от 0 до +2 градусов в Москве и от -2 до +3 градусов в Подмосковье. К вечеру в столице ожидается похолодание до -1 градуса.

Кроме того, в Москве и Подмосковье продолжает действовать желтый погодный уровень, который символизирует на прогностических картах опасные условия. Он связан не только с ветром, но и с гололедицей: действовать предупреждение будет до 11:00 мск понедельника, 4 ноября.

Напомним, что утром в отдельных районах Московской области прошла метель. На данный момент осадки прекратились. Столичный дептранс призвал водителей выезжать в город только на зимней резине, по возможности пользуясь общественным транспортом.