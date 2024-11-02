В зоопарке рассказали о характере малайского медвежонка

С самого первого дня после прибытия в Московский зоопарк у малайского медвежонка хороший аппетит. Малышка продолжает есть молочную смесь и пюре. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе зоопарка.

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Отмечается, что ее первое взвешивание было на следующий день после приезда. Масса тела медвежонка по приезде составила 7,2 килограмма.

— Знакомство с киперами прошло замечательно. Несколько дней все привыкали друг к другу, малышка показала себя контактной, смелой и любознательной, поэтому не испугалась новых людей. Она тщательно их обнюхивала и интересовалась всем, — написали в Telegram-канале Московского зоопарка.

Несмотря на свою небольшую величину, малайские медведи обладают значительной силой. Через несколько месяцев самка может стать опасной для сотрудников. Все ветеринарные процедуры проводятся с соблюдением мер предосторожности, как для взрослого медведя.

29 октября прошел первый день малайского медвежонка в Московском зоопарке. Малышка прибыла в свой новый дом вечером, уставшая от долгого путешествия. Сначала маленькая самка выглядела немного встревоженной, но уже через час освоилась и наелась досыта.