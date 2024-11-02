Собянин назвал преимущество построенных по реновации домов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обновление жилого фонда в рамках программы реновации положительно воздействует на экологию мегаполиса за счёт сокращения углеродного следа.

«Исследования показывают, что в сравнении со старым жильём новостройки потребляют в два раза меньше энергии», — подчеркнул глава города в своём Telegram-канале.

Сокращение энергопотребления происходит благодаря современным конструктивным решениям, а также усовершенствованию инженерных систем и тепловой защиты зданий, отметил Собянин.

По его словам, в рамках программы реновации экономия потребления электроэнергии эквивалентна снижению углеродного следа на 32 млн т СО² за 30 лет.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) построили два новых пожарных депо.