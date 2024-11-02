В Москве появились уличные выставки, посвященные кибербезопасности

Выставки, посвященные кибербезопасности, открылись в Москве. С 1 ноября в парках, метро и наземном транспорте размещены плакаты с практическими советами от профессионалов об информационной гигиене и самозащите в цифровом пространстве.

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С помощью арт-проекта «Киберкультура» москвичи и гости столицы смогут узнать, как создавать надежные пароли, распознавать фишинг и общаться с телефонными мошенниками, а также как защитить свои данные от нечистых на руку онлайн-продавцов.

Проект проводится в рамках Недели кибербезопасности, которая стартовала в Москве в конце октября. Она включает лекции, дни открытых дверей, а также 10-й SOC Forum, в рамках которого состоится выставка экспортных решений.