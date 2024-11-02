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На Волочаевской улице появились новые приподнятые платформы для трамваев

На трамвайных остановках на Волочаевской улице появились новые приподнятые платформы. Их уже смогли оценить первые пассажиры. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

На Волочаевской улице появились новые приподнятые платформы для трамваев
© Mos.ru

«Благодаря приподнятым платформам пассажиры могут быстро и безопасно заходить в вагон и выходить из него. Сегодня открылось шесть новых платформ на Волочаевской улице, а всего в столице установлено 420 таких платформ. Продолжаем модернизировать трамвайную инфраструктуру города по задаче Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

С начала года в столице обустроили 14 остановок с приподнятыми платформами. Они появились на Авиамоторной улице, на участке улицы Сергия Радонежского, возле станции метро «Площадь Ильича» и станции Митьково третьего Московского центрального диаметра. Кроме того, заканчивают устанавливать приподнятые платформы на улицах Образцова, Достоевского, на площадях Борьбы и Яузские Ворота, а также Преображенской площади.

В городе также продолжается модернизация инфраструктуры для трамваев. Около 80 процентов путей отделили от автомобильных дорог, чтобы обеспечить быстрое и надежное движение. Это сократило количество задержек трамваев из-за дорожно-транспортных происшествий на путях до 40 процентов.

Трамваи стали первым рельсовым электрическим видом транспорта на улицах столицы. Сегодня в разных районах города есть 35 трамвайных маршрутов. По будням пассажиры совершают на них около 700 тысяч поездок.

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Москва