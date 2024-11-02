Собянин: ы ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

В Москве планируется до 2030 года построить 16 путепроводов через железную дорогу. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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Отмечается, что в этом году завершается работа на путепроводе «Текстильщики». Также специалисты достроят еще один путепровод через ж/д пути МЦД-1, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Глава города рассказал, что в 2025 завершатся работы по трем путепроводам на пересечении Октябрьской железной дороги и МЦД-1. В 2026 специалисты возведут путепровод через ж/д пути, соединяющий Костромскую улицу и Юрловский проезд и ж/д путепровод по главному пути МЦД-2 — он свяжет улицы Добролюбова и Складочную.

— Путепроводы — важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Они связывают новые и существующие дороги, улучшают доступность районов, разделенных ж/д путями. Благодаря этому жители тратят меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На станции «Академическая» Троицкой линии метро продолжается создание основных конструкций — монолитные работы ведутся в зоне западного вестибюля, там выполняется устройство наклонного хода эскалатора.

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. По его словам, общая строительная готовность участка протяженностью 7,1 километра, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41 процент.