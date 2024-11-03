Еще две стойки «Живое общение» появились на станциях БКЛ в Москве

Стойки «Живое общение» на станциях метро Москвы стали популярным сервисом для пассажиров. В этом году они появились на двух новых станциях Большой кольцевой линии — «Сокольники» и «Электрозаводская». С начала работы к сотрудникам стоек обратились около 15 тысяч раз. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Чаще всего пассажиры спрашивают о маршрутах и ближайших достопримечательностях, а также покупают сувениры.

Самые популярные стойки находятся на станциях: «Александровский сад», «Павелецкая», «Курская», «Чкаловская», «Хорошевская» и «Марьина Роща».

На последней пассажиры могут получить информацию от 3D-образа чат-бота Александры, построить маршрут и приобрести сувениры.

С начала 2024 года сотрудники стоек «Живое общение» помогли пассажирам уже более 540 тысяч раз, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С конца июня на всех стойках «Живое общение» столичного метро появились цифровые планшеты. Они помогают пассажирам получить необходимую информацию во время отсутствия сотрудника. С помощью планшетов можно узнать о существующих сервисах метро, контакт-центре «Московский транспорт», новинках, а также акциях сувенирного магазина и вакансиях столичного транспорта.