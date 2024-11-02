В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

В Москве 1 ноября выпало рекордное количество осадков - порядка 55% от месячной нормы.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков. На опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 мм, в центре столицы (на Балчуге) - 23 мм, Бутово - 29 мм, что составляет 55% от всей ноябрьской нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего осадков в центральной части страны выпало в Новгородской области на метеостанции Холм - 45 мм при месячной норме по региону от 51 мм до 63 мм.