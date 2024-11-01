Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве до 2 ноября

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве до субботы, 2 ноября. Об этом сообщили в пятницу, 1 ноября, в пресс-службе городского хозяйства.

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— По прогнозам синоптиков, до 10:00 2 ноября в столице сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, — сказано в сообщении.

Горожанам посоветовали быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

Москва 1 ноября обновила суточный дождливый рекорд — за день в столице выпало 18 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Прошедшие в городе дожди составили немного более трети месячной нормы. При этом предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1981 году.

Сильные осадки начались в столичном регионе из-за пришествия циклона «Мартина». Роскосмос получил его снимок. В госкомпании следят за динамикой этого погодного явления.