Движение поездов на МЦД-1 изменится в эти выходные

Изменения в расписании поездов МЦД-1 произойдут 2/3 и 3/4 ноября с 19:00 до 07:30. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На участке от Савеловской до Бескудниково поезда будут двигаться по одному пути в обе стороны. Интервалы движения частично увеличатся: с 19:00 — до 15 минут, после 23:00 — до 1 часа. Некоторые поезда дальнего пригорода, следующие из области, будут курсировать от/до Лобни и Бескудниково.

На Белорусском направлении также изменится расписание: после 22:30 интервалы движения составят до 30 минут, а с начала движения до 07:30 — до 20 минут. В вечерние часы часть поездов от Одинцово будет следовать от/до Белорусского вокзала. Некоторые поезда проследует Беговую, Тестовскую, Сетунь, Немчиновку и Баковку без остановки, написали в Telegram-канале дептранса.

График движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) изменится в периоды с 3–4 и 9–11 ноября. Изменения в графике движения связаны с ремонтом железнодорожных путей на Калужском направлении.