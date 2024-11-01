Москва вошла в тройку регионов России с самой высокой продолжительностью жизни

Москва вошла в тройку российских регионов со средней продолжительностью жизни в 78 лет. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

Кроме столицы, субъектами с гражданами-долгожителями стали Дагестан и Ингушетия. По словам эксперта, на Кавказе рост показателя связан с тем, что там гораздо выше удельный вес детского населения.

— Москва, кстати, тоже многодетный город, — передает слова Онищенко радио «Комсомольская правда».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что родолжительность деятельной и достойной жизни в России должна расти.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что средняя продолжительность жизни в столице в ближайшее время превысит 80 лет, новая ожидаемая планка — 100 лет.

Эксперты назвали суточную норму ходьбы для увеличения продолжительности жизни. Продлить жизнь на год способна помочь ходьба по 10 минут в день. Наиболее ощутимый результат такой интервальной ходьбы будет у людей старше 60 лет. При этом такие прогулки будут более полезны мужчинам, нежели женщинам.