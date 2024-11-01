ГИМ проводит посвященную вождю революции выставку «Ленин»

В историческом музее проходит первая за три десятилетия биографическая выставка «Ленин», посвященная эпохальной личности, повлиявшей на историю не только России, но и всего мира.

Владимир Ильич давно стал символом Октябрьской революции и СССР, первого государства рабочих и крестьян. Оценки его образа за более чем век менялись от абсолютной идеализации до развенчания, однако никто не сможет оспорить тот факт, что Ленин — фигура общеисторического масштаба.

Здесь можно увидеть более 200 уникальных экспонатов из музейных и архивных фондов, многие из которых выставляются впервые. Среди артефактов — браунинг Фанни Каплан, белогвардейские плакаты, знаковая картина В. Н. Пчелина «В. И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году», кадры и аудиозапись обращения вождя пролетариата к Красной армии 1919 года и т. д.

Выставка будет идти до 18 августа 2025 года.

Билет можно приобрести в кассе и на сайте музея.

Адрес: Государственный исторический музей, Красная площадь, д. 1.